  "Папа бил ремнем так, что изо рта кровь шла". Успенская рассказала, как в 16 лет забеременела от женатого мужчины

Успенская: Мне повезло, что первый аборт не был для меня губительным Фото: uspenskayalubov_official / Instagram

По словам артистки, ее избранник не был рад новости о возможном пополнении, а отец избил ремнем, когда узнал об этом. После этого Успенская сделала аборт.

"Оставить ребенка с моей семьей? Да меня бы бабушка прокляла! Когда папа узнал об этом, то бил меня ремнем так, что у меня изо рта кровь шла. Мне повезло, что первый аборт не был для меня губительным, потом я могла беременеть и рожать. Сегодня многие девушки не могут стать мамами", – заявила певица.

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