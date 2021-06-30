  "Папа бил ремнем так, что изо рта кровь шла". Успенская рассказала, как в 16 лет забеременела от женатого мужчины

По словам артистки, ее избранник не был рад новости о возможном пополнении, а отец избил ремнем, когда узнал об этом. После этого Успенская сделала аборт.
"Оставить ребенка с моей семьей? Да меня бы бабушка прокляла! Когда папа узнал об этом, то бил меня ремнем так, что у меня изо рта кровь шла. Мне повезло, что первый аборт не был для меня губительным, потом я могла беременеть и рожать. Сегодня многие девушки не могут стать мамами", – заявила певица.
Любовь Успенская родилась в 1954 году в Киеве. Она росла без матери – ее воспитывали отец и бабушка. В 1977 году эмигрировала в Италию, а после – в США. Наиболее известные песни из репертуара певицы – "Карусель", "Кабриолет", "К единственному, нежному". Сейчас певица живет и работает в Москве (Россия).
В 1989 году Успенская родила дочь Татьяну. Ее отец – четвертый муж певицы, бизнесмен Александр Плаксин.
В 2018 году после падения с велосипеда Плаксина лишилась зубов и сильно изувечила лицо. По словам дочери Успенской, тогда она находилась между жизнью и смертью, но "решила остаться в мире живых".
Отношения между матерью и дочерью какое-то время после аварии находились в состоянии конфликта – певица утверждала, что разорвала отношения с Плаксиной после ее заявлений в феврале 2020 года в эфире российских шоу о том, что она ее душила.
Плаксина также утверждала, что мать грозила отправить ее в психбольницу и шантажировала якобы нездоровьем отца. Вскоре после этого дочь артистки отказалась от своих слов.
Летом 2021 года Успенская заявила, что Плаксина перенесла несколько пластических операций на лице и готовится к карьере певицы.