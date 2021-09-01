"Сисяндры зачетные", "Титьку прикройте, не свежак". Успенская с короной на голове примерила платье с глубоким декольте

"Благодаря стилистам окунулась в атмосферу одного из моих любимых сериалов и почувствовала себя его героиней", – прокомментировала фото артистка.

"Ну титьку-то прикройте, уже не свежак. А макияж что надо, не вульгарный", – оценили образ певицы в сети.

"Сисяндры зачетные", – отреагировали подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official)