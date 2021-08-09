"Деньги закончились, вот и вернулась", "Все постановочно!" Успенская показала, как помирилась с дочерью

"Сегодня я пребываю в потрясающем и ни с чем не сравнимым состоянием эйфории. Я очень счастлива, что моя семья со мной, оказывая мне поддержку, даря любовь. Моя родная дочь со мной. Я никогда не сомневалась, что она вернется, потому что любовь всегда побеждает, а любовь матери – это самая большая сила на свете. Тот, кто в это верит, никогда не проиграет!" – написала Успенская.
Она добавила, что благодаря воссоединению с дочерью "полна сил, чтобы творить и радовать своим творчеством и новыми проектами".
Меньше чем за час пост Успенской набрал почти 22 тыс. лайков и больше 600 комментариев. Часть подписчиков не поверили в идиллию между матерью и дочерью, изображенную на снимке.
"Простите, деньги закончились, вот и вернулась", – написала semenchinaelena_.
"Изобразили счастье, все постановочно! А оно любит тишину", – настаивает stepanova_lencha.
"А почему доча маму не обнимает? Руки висят, как плети", – поинтересовалась marina.dosaeva.
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Дочь Татьяну Успенская родила в 1989 году от своего четвертого мужа, бизнесмена Александра Плаксина. У матери и дочери почти год длился публичный конфликт. В начала 2020 года Плаксина выступила в эфире шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ и обвинила в мать в издевательствах над собой. В частности, она заявила, что Успенская ее душила и била.
Весной 2020-го Плаксина повторила свои обвинения в интервью программе "Пусть говорят" на российском "Первом канале". Она добавила, что мать отдавала ее в психиатрическую клинику, где ее "закалывали" препаратами до такой степени, что она становилась, "как овощ".
"Врачи поставили Плаксиной диагноз "хронический шизофреноподобный психоз". По сути, она не отдает отчета своим действиям. Сотрудники НТВ, воспользовавшись этим, сняли передачу, взяли у Татьяны подпись, которая ничего не значит", – сказал в комментарии StarHit адвокат Успенской Александр Бенхин.
По словам Успенской, ее дочь получила $15 тыс. за скандальное интервью программе "Пусть говорят" о своей матери.
Весной 2021 года Успенская и Плаксина помирились.