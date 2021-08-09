"Деньги закончились, вот и вернулась", "Все постановочно!" Успенская показала, как помирилась с дочерью

31-летняя Татьяна Плаксина и 67-летняя Любовь Успенская не общались почти год после публичной ссоры Фото: uspenskayalubov_official / Instagram

"Сегодня я пребываю в потрясающем и ни с чем не сравнимым состоянием эйфории. Я очень счастлива, что моя семья со мной, оказывая мне поддержку, даря любовь. Моя родная дочь со мной. Я никогда не сомневалась, что она вернется, потому что любовь всегда побеждает, а любовь матери – это самая большая сила на свете. Тот, кто в это верит, никогда не проиграет!" – написала Успенская.

Она добавила, что благодаря воссоединению с дочерью "полна сил, чтобы творить и радовать своим творчеством и новыми проектами".

Меньше чем за час пост Успенской набрал почти 22 тыс. лайков и больше 600 комментариев. Часть подписчиков не поверили в идиллию между матерью и дочерью, изображенную на снимке.

"Простите, деньги закончились, вот и вернулась", – написала semenchinaelena_.

"Изобразили счастье, все постановочно! А оно любит тишину", – настаивает stepanova_lencha.

"А почему доча маму не обнимает? Руки висят, как плети", – поинтересовалась marina.dosaeva.

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