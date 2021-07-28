"Мама помогла выглядеть достойно". "Зачем отрицать?" Дочь Успенской заявила, что переменами во внешности обязана стоматологам

"Многие СМИ пишут про какие-то пластические операции – ни одной пластической операции у меня не было. И никаких филлеров", – написала Плаксина.
"Дочь Успенской выглядит прекрасно. Мама помогла дочери выглядеть достойно", – прокомментировали снимок фолловеры.
"Зачем отрицать очевидное? Вы правда думаете, что люди дебилы и не видят разницы между тем, что было и что есть? Ну да, была пластика, и что? Почему так важно это отрицать", – отреагировали в сети.
"Не надо отрицать. Вы прекрасно выглядите сейчас. Есть очевидная разница. И слава богу, что вы исправили последствия аварии", – написали в комментариях подписчики.
"С помощью стоматологов, не более. Мне нет смысла что-то отрицать – я всегда была запредельно откровенная, и если бы я сделала пластику, я бы этого не отрицала", – отреагировала на комментарии Плаксина.
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Ранее дочь артистки выглядела вот так.
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Татьяна Плаксина (1989) – единственная дочь Успенской. Ее отец – четвертый муж певицы, бизнесмен Александр Плаксин.
В 2018 году после падения с велосипеда Плаксина лишилась зубов и сильно изувечила лицо. По словам дочери Успенской, тогда она находилась между жизнью и смертью, но "решила остаться в мире живых".
19 июня 2021 года Успенская заявила, что Плаксина перенесла несколько операций, изменивших ее внешность. "Вы скоро все увидите Танечку красивой и здоровой. Такую, какой я хотела видеть ее всю жизнь. Таня перенесла несколько серьезных операций. На сегодня все уже сделано. Еще неделя – и она станет красавицей. Недавно к нам приезжали врачи из Германии: очень серьезные, профессиональные. Они провели последние операции. Танечка счастлива", – заявила артистка. Она сообщила, что намерена помочь дочери стать певицей.