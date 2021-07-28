"Мама помогла выглядеть достойно". "Зачем отрицать?" Дочь Успенской заявила, что переменами во внешности обязана стоматологам

"Многие СМИ пишут про какие-то пластические операции – ни одной пластической операции у меня не было. И никаких филлеров", – написала Плаксина.

"Дочь Успенской выглядит прекрасно. Мама помогла дочери выглядеть достойно", – прокомментировали снимок фолловеры.

"Зачем отрицать очевидное? Вы правда думаете, что люди дебилы и не видят разницы между тем, что было и что есть? Ну да, была пластика, и что? Почему так важно это отрицать", – отреагировали в сети.

"Не надо отрицать. Вы прекрасно выглядите сейчас. Есть очевидная разница. И слава богу, что вы исправили последствия аварии", – написали в комментариях подписчики.

"С помощью стоматологов, не более. Мне нет смысла что-то отрицать – я всегда была запредельно откровенная, и если бы я сделала пластику, я бы этого не отрицала", – отреагировала на комментарии Плаксина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Lilian Plaksin (@pacha_tati)

Ранее дочь артистки выглядела вот так.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Lilian Plaksin (@pacha_tati)



