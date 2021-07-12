"Никто помочь не смог". Дочь Успенской заявила, что неизвестные ведут от ее имени фальшивый микроблог в Instagram

Плаксина сделала заявление после того, как в российских СМИ появились публикации со ссылкой на новое фото в фальшивом аккаунте. Так, российское издание kp.ru 10 июля сообщило, что дочь артистки разместила в сети снимок, на котором была запечатлена после серии пластических операций. Эту же информацию обнародовало издание "Глагол".
Плаксина подчеркнула, что не имеет отношения к этому профилю.
"Я не знаю, кто ведет этот треш. И я уже многократно писала, что это не мой аккаунт. Все, что там написано, не моя речь. Он или она комментирует и общается с людьми от моего лица. Я неоднократно жаловалась в службу поддержки Instagram, но никто мне помочь в этом вопросе не смог! Страницу так и не закрыли. Прошу о максимальном репосте", – заявила Плаксина, разместив скриншот публикации с фальшивой страницы.
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Татьяна Плаксина (1989) – единственная дочь Успенской. Ее отец – четвертый муж певицы, бизнесмен Александр Плаксин.
В 2018 году после падения с велосипеда Плаксина лишилась зубов и сильно изувечила лицо. По словам дочери Успенской, тогда она находилась между жизнью и смертью, но "решила остаться в мире живых".
19 июня 2021 года Успенская заявила, что Плаксина перенесла несколько пластических операций. "Вы скоро все увидите Танечку красивой и здоровой. Такую, какой я хотела видеть ее всю жизнь. Таня перенесла несколько серьезных операций. На сегодня все уже сделано. Еще неделя – и она станет красавицей. Недавно к нам приезжали врачи из Германии: очень серьезные, профессиональные. Они провели последние операции. Танечка счастлива", – заявила артистка. Она сообщила, что намерена помочь дочери стать певицей.