"Никто помочь не смог". Дочь Успенской заявила, что неизвестные ведут от ее имени фальшивый микроблог в Instagram

Плаксина сделала заявление после того, как в российских СМИ появились публикации со ссылкой на новое фото в фальшивом аккаунте. Так, российское издание kp.ru 10 июля сообщило, что дочь артистки разместила в сети снимок, на котором была запечатлена после серии пластических операций. Эту же информацию обнародовало издание "Глагол".

Плаксина подчеркнула, что не имеет отношения к этому профилю.

"Я не знаю, кто ведет этот треш. И я уже многократно писала, что это не мой аккаунт. Все, что там написано, не моя речь. Он или она комментирует и общается с людьми от моего лица. Я неоднократно жаловалась в службу поддержки Instagram, но никто мне помочь в этом вопросе не смог! Страницу так и не закрыли. Прошу о максимальном репосте", – заявила Плаксина, разместив скриншот публикации с фальшивой страницы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Lilian Plaksin (@pacha_tati)