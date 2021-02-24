"Пошловато". Дочь Успенской обнародовала фото провокационного поцелуя с матерью

Дочь российской певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина заявила, что мать стала первой женщиной, которую она поцеловала.

31-летняя дочь российской певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина 24 февраля разместила в Instagram фото, на котором запечатлена вместе с матерью. Она посвятила публикацию 67-летию артистки.

На обнародованном снимке Успенская и Плаксина, целуясь, позируют на траве в объятиях друг друга.

"Первая женщина, которую я поцеловала, была моя мама", – написала дочь артистки.

"Странный, постановочный поцелуй, провокационный", – отреагировали на фото подписчики.

"Обыкновенное фото! Так целует любящая мать свою дочь!" – написали в комментариях пользователи сети.

"Я толерантный человек, но у меня от фото неприятный осадок. В дурном сне не приснится такой поцелуй с мамой", – прокомментировали публикацию фолловеры дочери Успенской.

"Пошловато", – заявили в комментариях читали блога Плаксиной.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Татьяна Плаксина (@tatiana_plaksin_)

Татьяна Плаксина (1989) – единственная дочь Успенской. Ее отец – четвертый муж певицы, бизнесмен Александр Плаксин. Отношения между матерью и дочерью ранее находились в состоянии конфликта. В начале ноября 2020 года Успенская заявила, что хочет усыновить ребенка, а в конце декабря поздравила Плаксину с 31-летием.