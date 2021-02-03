"Твоя Люба". 66-летняя Успенская поделилась снимком в объятиях 16-летнего бизнесмена

Российская певица Любовь Успенская в день рождения молодого российского бизнесмена Владислава Тюльпанова рассказала ему о своей преданности.

Успенская: Я всегда рядом, чтобы поддержать! Фото: uspenskayalubov_official / Instagram

66-летняя российская певица Любовь Успенская на своей странице в Instagram разместила фото, на котором запечатлена в объятиях молодого мужчины – 16-летнего бизнесмена Владислава Тюльпанова.

"Хочу поздравить с днем рождения одного из прекрасных представителей подрастающего поколения и по совместительству,моего друга!" – написала она 2 февраля.

Певица перечислила личные качества именинника.

"Ты талантливый, упорный, трудолюбивый! У тебя все обязательно получится! А я всегда рядом, чтобы тебя поддержать! Будь счастлив, будь здоров! С наилучшими пожеланиями! Твоя Люба", – написала она.

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Владислав Тюльпанов, которому 2 февраля исполнилось 16 лет, – сын покойного сенатора Санкт-Петербурга Вадима Тюльпанова.

Любовь Успенская родилась в 1954 году в Киеве. В 1977 году эмигрировала в Италию, а после – в США. Наиболее известные песни из репертуара певицы – "Карусель", "Кабриолет", "К единственному, нежному". Сейчас певица живет и работает в Москве (Россия).

Успенская была замужем четыре раза. У нее есть дочь – художница Татьяна Плаксина (1989). Отец девушки – четвертый муж Успенской, бизнесмен Александр Плаксин.