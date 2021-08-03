"Ничего своего не осталось", "Надо же, как вас изуродовали". Успенская показала, как выглядит после смены стилиста

Успенская: Я очень люблю перемены и всегда стараюсь привносить в свою жизнь что-то новое Фото: uspenskayalubov_official / Instagram

"Я очень люблю перемены и всегда стараюсь привносить в свою жизнь что-то новое. На днях я получила огромное удовольствие от процесса и итоговой работы моего нового стилиста", – написала артистка, поинтересовавшись у фолловеров, нравится ли им ее новый образ.

"Перед глазами 90-е и естественность… Ничего своего не осталось, кроме глаз. Какой-то другой человек", – отреагировали фолловеры.

"Надо же, как вас изуродовали", – прокомментировали фото пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official)