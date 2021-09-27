Бульвар Шоубиз
 
27 сентября, 2021
 
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Первый муж Горовой рассказал, как отреагировал на ее роман с Потапом

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Горовой (слева) и Потап первый и второй мужья Горовой
Горовой (слева) и Потап – первый и второй мужья Горовой
Фото: ugogorovoy / Instagram

Украинский музыкант Юрий Горовой заявил, что ему стало легче, когда его друг, украинский певец Потап (Алексей Потапенко) начал строить отношения с его супругой, продюсером Ириной Горовой. Об этом он рассказал в программе "Позаочі", которая 25 сентября вышла на канале "Интер" с участием Потапа.

"С Лешей мы познакомились заочно: я занимался в бассейне "Динамо" водным поло, и он занимался. Мы с ним видели друг друга, но не знали", – рассказал Горовой.

По его словам, они познакомились благодаря общему знакомому – Потапа ему представили как начинающего музыканта. После этого они начали сотрудничать и дружить.

"Мы друзья. Я не считаю, что был его продюсером. В какой-то момент я перестал жить с Ирой как супруг, просто жил, чтобы у дочки был папа. И когда Леша с ней начал встречаться, мне стало легче", – заявил Горовой.

"Все так и было. Юра уже закончил отношения с Ирой, это была официальная свободная женщина – и у нас это завязалось, а потом случилось то, что случилось", – подтвердил его слова Потап.

Комментируя отношения с Горовым, Потап назвал его человеком, который приедет к нему в 3.00 ночи по первому звонку.

ВИДЕО
Видео: Телеканал Интер (Inter TV channel) / YouTube
Контекст:

У Юрия и Ирины Горовых есть общая дочь Наталья Горовая. Потап в декабре 2020 года говорил, что считает ее своей дочерью. Отношения с Горовой у Потапа начались, когда Наталье было около года.

Потап и Горовая расстались в 2015 году, а в декабре 2016-го объявили о разводе. В браке у пары родился сын Андрей (2008).

23 мая 2019 года Потап женился на певице Насте Каменских. Они выступали вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год.

Теги: семья, Потап, Ирина Горовая, Алексей Потапенко
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