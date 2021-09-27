  Первый муж Горовой рассказал, как отреагировал на ее роман с Потапом

Горовой (слева) и Потап – первый и второй мужья Горовой Фото: ugogorovoy / Instagram

"С Лешей мы познакомились заочно: я занимался в бассейне "Динамо" водным поло, и он занимался. Мы с ним видели друг друга, но не знали", – рассказал Горовой.

По его словам, они познакомились благодаря общему знакомому – Потапа ему представили как начинающего музыканта. После этого они начали сотрудничать и дружить.

"Мы друзья. Я не считаю, что был его продюсером. В какой-то момент я перестал жить с Ирой как супруг, просто жил, чтобы у дочки был папа. И когда Леша с ней начал встречаться, мне стало легче", – заявил Горовой.

"Все так и было. Юра уже закончил отношения с Ирой, это была официальная свободная женщина – и у нас это завязалось, а потом случилось то, что случилось", – подтвердил его слова Потап.

Комментируя отношения с Горовым, Потап назвал его человеком, который приедет к нему в 3.00 ночи по первому звонку.

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Видео: Телеканал Интер (Inter TV channel) / YouTube