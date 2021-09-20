"Рядом с такой девушкой даже Потап похорошел". Настя Каменских показала, как нежно обнимает мужа

Настя Каменских вышла замуж за Потапа в мае 2019 года Фото: kamenskux / Instagram

"Все, что нам нужно, – это любовь", – подписала снимок певица, перефразировав строку из известной песни британской группы The Beatles.

Пост Каменских за несколько часов набрал больше 40 тыс. лайков.

"Счастливые такие", – заметила bugaenkoelena.

"Рядом с такой девушкой даже Потап похорошел", – считает igor_dzapar_of.

"Чудесная пара. Давно нравитесь. Потап похорошел рядом с Настей. Настя супер!" – написала tatiana777988.

View this post on Instagram A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)