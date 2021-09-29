"Размеры порций внушительные", "Думала, звезды не едят из пластиковых лоточков". Потап показал, чем его дома кормит Каменских

Каменских вышла замуж за Потапа в 2019 году Фото: kamenskux / Instagram

В один лоток артистка сложила нарезанные сосиски, гречневую кашу и салат из капусты, а во второй – запеченную рыбу и огурцы.

"Love is… Когда она пришла с утомительнейших съемок, проснулась с тобой, позавтракала и приготовила тебе “to go” обед и ужин, разве это не любовь? Настя, ты самая лучшая", – написал Потап.

"Я думала, звезды не едят гречку с сосисками из пластиковых лоточков", – отреагировала одна из подписчиц артиста.

"Размеры порций внушительные", – заметили подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)