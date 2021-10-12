"Настя беременна?" Каменских засветила живот на отдыхе с Потапом

"А вы пробовали станцевать танец, который вы не знаете? Попробуйте, я посмотрю на вас. Спасибо моей новой напарнице, Насте Каменских", – написал он.
В ролике Каменских предстала в облегающей футболке и джинсах, подчеркивающих живот.
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"Настя беременна? Или мне показалось?" – спросила подписчица scherba_tatyana.
Потапенко и Каменских оформили отношения 23 мая 2019 года.
Они выступали вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы.
Общих детей у пары нет. У Потапа есть 13-летний сын Андрей от брака с продюсером Ириной Горовой. Брак с ней Потап расторг в 2014 году, но объявил об этом только в 2016-м.