"Настя беременна?" Каменских засветила живот на отдыхе с Потапом

Потап и Каменских живут в браке два года Фото: realpotap / Instagram

"А вы пробовали станцевать танец, который вы не знаете? Попробуйте, я посмотрю на вас. Спасибо моей новой напарнице, Насте Каменских", – написал он.

В ролике Каменских предстала в облегающей футболке и джинсах, подчеркивающих живот.

View this post on Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

"Настя беременна? Или мне показалось?" – спросила подписчица scherba_tatyana.