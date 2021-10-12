Бульвар Шоубиз
 
12 октября, 2021
 
Новости

"Настя беременна?" Каменских засветила живот на отдыхе с Потапом

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Потап и Каменских живут в браке два года
Потап и Каменских живут в браке два года
Фото: realpotap / Instagram

Украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) на своей странице в Instagram 11 октября показал, как они танцуют вместе с супругой, певицей NK (Настей Каменских).

"А вы пробовали станцевать танец, который вы не знаете? Попробуйте, я посмотрю на вас. Спасибо моей новой напарнице, Насте Каменских", – написал он.

В ролике Каменских предстала в облегающей футболке и джинсах, подчеркивающих живот.

"Настя беременна? Или мне показалось?" – спросила подписчица scherba_tatyana.

Контекст:

Потапенко и Каменских оформили отношения 23 мая 2019 года.

Они выступали вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы

Общих детей у пары нет. У Потапа есть 13-летний сын Андрей от брака с продюсером Ириной Горовой. Брак с ней Потап расторг в 2014 году, но объявил об этом только в 2016-м.

Теги: беременность, Настя Каменских, Потап и Настя, певица, отдых, Алексей Потапенко, певица NK, живот
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Гендиректор французской авиакомпании Архангельский: Надеюсь, Крым будет возвращен. Когда? Пока в России кровавый диктаторский, клептократический режим, ожидать перемен сложно
Гендиректор французской авиакомпании Архангельский: Надеюсь, Крым будет возвращен. Когда? Пока в России кровавый диктаторский, клептократический режим, ожидать перемен сложно
Галина ГРИШИНА
Директор школы Романенко: Из-за локдауна дети стали менее доверчивы, у них медленнее идет процесс познания и установления социальных связей
Директор школы Романенко: Из-за локдауна дети стали менее доверчивы, у них медленнее идет процесс познания и установления социальных связей
Елена ПОСКАННАЯ
  Без резни, но с бытовухой в стиле ситкомов. Каким получился фильм "Веном 2"
  Без резни, но с бытовухой в стиле ситкомов. Каким получился фильм "Веном 2"
Ольга БЕРЕЗЮК
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Помочь ему не могу". Игорь Крутой прокомментировал состояние Александра Серова
"Помочь ему не могу". Игорь Крутой прокомментировал состояние Александра Серова
  "Я никогда никого не уводила". Экс-участница "ВИА Гры" Котова рассказала, из-за чего Джанабаева ревновала ее к Валерию Меладзе
  "Я никогда никого не уводила". Экс-участница "ВИА Гры" Котова рассказала, из-за чего Джанабаева ревновала ее к Валерию Меладзе
"Это труд сохранить лицо и фигуру, как у 30-летних". 52-летняя Лопес покрутилась перед камерой
"Это труд – сохранить лицо и фигуру, как у 30-летних". 52-летняя Лопес покрутилась перед камерой
"Какой милашный", "Потрясающие фото". Жена Павлика показала, как выглядел их новорожденный сын
"Какой милашный", "Потрясающие фото". Жена Павлика показала, как выглядел их новорожденный сын
"С каждой фотосессией жопа все больше", "Ни хрена себе отъела!" Michelle Andrade показала ягодицы и грудь
"С каждой фотосессией жопа все больше", "Ни хрена себе отъела!" Michelle Andrade показала ягодицы и грудь
"Настя беременна?" Каменских засветила живот на отдыхе с Потапом
"Настя беременна?" Каменских засветила живот на отдыхе с Потапом
"Еле идет. Все у нее болит там". Эллерт показал пятую точку своей экс-возлюбленной Мишиной
"Еле идет. Все у нее болит там". Эллерт показал пятую точку своей экс-возлюбленной Мишиной
"Барби на пенсии", "В этом платьице – работа под молоденькую". Волочкова снялась в новом образе
"Барби на пенсии", "В этом платьице – работа под молоденькую". Волочкова снялась в новом образе
"Невероятно красивая", "Тапочки зачетные". Жанна Бадоева показала новые фото с Майорки
"Невероятно красивая", "Тапочки зачетные". Жанна Бадоева показала новые фото с Майорки
Густой горячий шоколад из какао за 10 минут. Простой рецепт
Густой горячий шоколад из какао за 10 минут. Простой рецепт
"Стильная", "Рокерша". Ани Лорак продемонстрировала на прогулке новый осенний образ
"Стильная", "Рокерша". Ани Лорак продемонстрировала на прогулке новый осенний образ
  "Наташа – просто сложный человек". Экс-участница Real O рассказала о работе с продюсером этой группы Могилевской
  "Наташа – просто сложный человек". Экс-участница Real O рассказала о работе с продюсером этой группы Могилевской
"Вот это настоящая любовь", "Красавчик у ног". Мишина выложила в сеть домашние фото
"Вот это настоящая любовь", "Красавчик у ног". Мишина выложила в сеть домашние фото
  "Мы звонили должникам и требовали вернуть деньги". Жена Горуны рассказала, как они с ним познакомились
  "Мы звонили должникам и требовали вернуть деньги". Жена Горуны рассказала, как они с ним познакомились
Брежнева платит за обучение младшей дочери в киевской гимназии €13 тыс. в год – СМИ
Брежнева платит за обучение младшей дочери в киевской гимназии €13 тыс. в год – СМИ
Новогодний концерт – в Майами, финальное выступление – в Нью-Йорке. Monatik отправляется на гастроли в США
Новогодний концерт – в Майами, финальное выступление – в Нью-Йорке. Monatik отправляется на гастроли в США
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS