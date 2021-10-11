"Чересчур сексуальная. Слишком!" Лопес с голым торсом засветилась в объятиях Аффлека

"Премьера в Нью-Йорке", – уточнила она.

Лопес появилась на мероприятии в костюме шоколадного цвета, состоящем из облегающей юбки и топа. Певица засветила голый торс и ноги в высоком разрезе.

View this post on Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

'"Ух, действительно чересчур сексуальная для этого мира. Слишком сексуальная!" – заявила подписчица fridajlover.

Лопес также показала фото, на котором запечатлена смотрящей на голливудского актера Бена Аффлека. Он исполнил главную роль в ленте "Последняя дуэль".

View this post on Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Также Лопес разместила два личных снимка, сделанных на премьере.

View this post on Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

На фан-странице Лопес опубликовали 10 октября ее фото в объятиях Аффлека.

View this post on Instagram Публикация от * jlover_fer * (@_forever_jlo_)