"Чересчур сексуальная. Слишком!" Лопес с голым торсом засветилась в объятиях Аффлека

"Премьера в Нью-Йорке", – уточнила она.
Лопес появилась на мероприятии в костюме шоколадного цвета, состоящем из облегающей юбки и топа. Певица засветила голый торс и ноги в высоком разрезе.
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'"Ух, действительно чересчур сексуальная для этого мира. Слишком сексуальная!" – заявила подписчица fridajlover.
Лопес также показала фото, на котором запечатлена смотрящей на голливудского актера Бена Аффлека. Он исполнил главную роль в ленте "Последняя дуэль".
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Также Лопес разместила два личных снимка, сделанных на премьере.
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На фан-странице Лопес опубликовали 10 октября ее фото в объятиях Аффлека.
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Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль.
Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. Последний на момент публикации фильм с Лопес вышел в 2019 году – картина "Стриптизерши". В конце 2021 года выйдет фильм "Выходи за меня замуж" с Лопес и Оуэном Уилсоном в главных ролях.
У Лопес и Аффлека был роман с 2002-го по 2003 год. Они были помолвлены. Лопес и Аффлек планировали свадьбу на 14 сентября 2003 года, но отменили ее за день до мероприятия.