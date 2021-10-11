Бульвар Шоубиз
 
11 октября, 2021
 
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"Чересчур сексуальная. Слишком!" Лопес с голым торсом засветилась в объятиях Аффлека

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Лопес посетила премьеру фильма в Нью-Йорке
Лопес посетила премьеру фильма в Нью-Йорке
Фото: jlo / Instagram

52-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес 10 октября опубликовала в Instagram видео, снятое на премьере фильма "Последняя дуэль".

"Премьера в Нью-Йорке", – уточнила она.

Лопес появилась на мероприятии в костюме шоколадного цвета, состоящем из облегающей юбки и топа. Певица засветила голый торс и ноги в высоком разрезе.

'"Ух, действительно чересчур сексуальная для этого мира. Слишком сексуальная!" – заявила подписчица fridajlover.

Лопес также показала фото, на котором запечатлена смотрящей на голливудского актера Бена Аффлека. Он исполнил главную роль в ленте "Последняя дуэль".

Также Лопес разместила два личных снимка, сделанных на премьере.

На фан-странице Лопес опубликовали 10 октября ее фото в объятиях Аффлека.

Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. Последний на момент публикации фильм с Лопес вышел в 2019 году – картина "Стриптизерши". В конце 2021 года выйдет фильм "Выходи за меня замуж" с Лопес и Оуэном Уилсоном в главных ролях.

У Лопес и Аффлека был роман с 2002-го по 2003 год. Они были помолвлены. Лопес и Аффлек планировали свадьбу на 14 сентября 2003 года, но отменили ее за день до мероприятия.

Теги: актер, Дженнифер Лопес, Бен Аффлек, актриса, певица, фото, объятия, ноги, торс
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