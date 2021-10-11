"Сексапильно!", "Секс ходячий". Тина Кароль взбудоражила сеть снимками в облегающем мини

"Привет всем!" – написала она.

"Сексапильно!" – прокомментировал подписчик _01vitaliy_.

"Секс ходячий", – заявила _fantina_.

Контекст:

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.