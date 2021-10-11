"Писькой прямо в пирожки, вот неряха", "Пиписька не замерзнет?" Волочкова показала откровенное фото со шпагатом

В руках балерина держала два ананаса. На ступеньке ниже она расположила в ряд разные десерты
"Вы знаете, что публичная жизнь накладывает определенные ограничения на питание. Так вот, первый факт обо мне – сладости я не использую в своем рационе, хоть и очень люблю", – призналась Волочкова.
Балерина отметила, что при этом заказывает сладости для своей команды и родных.
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"Пиписька на мраморе не замерзнет?" – спросил подписчик okhn08.
"Почему десерт на фоне письки?" – поинтересовалась owsyannikova65.
"Писькой прямо в пирожки, вот неряха", – заявила grebennikova835.
"Так уже все видели! Зачем опять? Неприятное зрелище", – заявила iatsenko7295.
20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет.
Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.
Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы.