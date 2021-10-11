"Писькой прямо в пирожки, вот неряха", "Пиписька не замерзнет?" Волочкова показала откровенное фото со шпагатом

Волочкова: Сладости я не использую в своем рационе, хоть и очень люблю Фото: volochkova_art / Instagram

В руках балерина держала два ананаса. На ступеньке ниже она расположила в ряд разные десерты

"Вы знаете, что публичная жизнь накладывает определенные ограничения на питание. Так вот, первый факт обо мне – сладости я не использую в своем рационе, хоть и очень люблю", – призналась Волочкова.

Балерина отметила, что при этом заказывает сладости для своей команды и родных.

View this post on Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Пиписька на мраморе не замерзнет?" – спросил подписчик okhn08.

"Почему десерт на фоне письки?" – поинтересовалась owsyannikova65.

"Писькой прямо в пирожки, вот неряха", – заявила grebennikova835.

"Так уже все видели! Зачем опять? Неприятное зрелище", – заявила iatsenko7295.