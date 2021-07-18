Бульвар Шоубиз
 
18 июля, 2021
 
Новости

"Сводишь с ума", "Бомбезная". Тина Кароль широко расставила ноги для фото

В дискографии Тины Кароль восемь студийных альбомов
В дискографии Тины Кароль восемь студийных альбомов
Фото: tina_karol / Instagram

Украинская певица Тина Кароль 18 июля в Instagram опубликовала несколько снимков в ярком салатовом костюме и оранжевом платке.

"Отличного настроения", – подписала певица фото.

"Наша неземная", – прокомментировала kudrik_19.11.

"Бомбезная", – написала vremyakakvodaa.

"Тина, ты сводишь нас с ума", – добавила weakaut.

Контекст:

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

Теги: Тина Кароль, певица
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Верещук: Именно Минобороны должно задавать тон в военно-патриотическом воспитании
Верещук: Именно Минобороны должно задавать тон в военно-патриотическом воспитании
Эпидемиолог Виноград: Со штаммом "Дельта" будет больше смертей, поэтому мы боимся его
Эпидемиолог Виноград: Со штаммом "Дельта" будет больше смертей, поэтому мы боимся его
Елена ПОСКАННАЯ
Глава Госаудитслужбы Плис: "Укргазвидобування" газ производит дешево и продает дорого. На проверку нас не пускают. Выглядит как рейдерский захват госсобственности
Глава Госаудитслужбы Плис: "Укргазвидобування" газ производит дешево и продает дорого. На проверку нас не пускают. Выглядит как рейдерский захват госсобственности
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сводишь с ума", "Бомбезная". Тина Кароль широко расставила ноги для фото
"Сводишь с ума", "Бомбезная". Тина Кароль широко расставила ноги для фото
"Мягкий, нежный и легкий на желудок". Ярославский поделился рецептом паштета из куриной печени
"Мягкий, нежный и легкий на желудок". Ярославский поделился рецептом паштета из куриной печени
Представительница МакSим прокомментировала новости, что у артистки отказывает легкое
Представительница МакSим прокомментировала новости, что у артистки отказывает легкое
Бритни Спирс отказалась выступать из-за опекунства отца и послала на х...й хейтеров
Бритни Спирс отказалась выступать из-за опекунства отца и послала на х...й хейтеров
"Секси детка", "Шакира". Брежнева взбудоражила сеть откровенным сценичным нарядом
"Секси детка", "Шакира". Брежнева взбудоражила сеть откровенным сценичным нарядом
  "Полноценная мама". Звезда "Крепостной" Сагайдачная рассказала, как совмещает материнство и актерскую карьеру
  "Полноценная мама". Звезда "Крепостной" Сагайдачная рассказала, как совмещает материнство и актерскую карьеру
"Хочу чувствовать себя защищенной". Полякова привилась от коронавируса
"Хочу чувствовать себя защищенной". Полякова привилась от коронавируса
"Великолепна". Внучка Чапкиса заворожила сеть фото в коротком топе
"Великолепна". Внучка Чапкиса заворожила сеть фото в коротком топе
"Стремненько как-то". Билык надела кожаные сапоги в 40-градусную жару
"Стремненько как-то". Билык надела кожаные сапоги в 40-градусную жару
"Потешные", "Любящая семья". Солистка Onuka умилила сеть теплыми семейными фото
"Потешные", "Любящая семья". Солистка Onuka умилила сеть теплыми семейными фото
"Нежная и загадочная". Беременная Осадчая поделилась романтичными фото
"Нежная и загадочная". Беременная Осадчая поделилась романтичными фото
"Нет любви". В сети обсуждают новое совместное фото Каменских и Потапа
"Нет любви". В сети обсуждают новое совместное фото Каменских и Потапа
У певицы МакSим отказывает правое легкое – СМИ
У певицы МакSим отказывает правое легкое – СМИ
Андре Тан рассказал, какие модные правила можно нарушить
Андре Тан рассказал, какие модные правила можно нарушить
"Зачем мне совесть, я – певица". Кондратюк резко отреагировал на возможные концерты Ани Лорак в Украине
"Зачем мне совесть, я – певица". Кондратюк резко отреагировал на возможные концерты Ани Лорак в Украине
Эштон Катчер отказался лететь в космос из-за супруги Милы Кунис
Эштон Катчер отказался лететь в космос из-за супруги Милы Кунис
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS