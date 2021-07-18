"Сводишь с ума", "Бомбезная". Тина Кароль широко расставила ноги для фото

"Отличного настроения", – подписала певица фото.
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"Наша неземная", – прокомментировала kudrik_19.11.
"Бомбезная", – написала vremyakakvodaa.
"Тина, ты сводишь нас с ума", – добавила weakaut.
Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.
В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.