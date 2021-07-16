Тина Кароль продала свой отпечаток пальца. Названа его цена

Полученные средства певица передала на развитие своего музыкального проекта "Молода кров". Альбом, который будет иметь такое название, выйдет ко Дню Независимости Украины.
Цель проекта "Молода кров" – открыть для широкой аудитории новые имена, пополнить каталог украинской музыки современными песнями, обратить внимание слушателей на современную украинскую поп-культуру.
"Важно помнить историю и создавать новую. Проект "Молода кров" – о музыке и молодых исполнителях, которые будут звучать завтра", – отметила Тина Кароль.
Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.
В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.