Тина Кароль продала свой отпечаток пальца. Названа его цена

Полученные средства певица передала на развитие своего музыкального проекта "Молода кров". Альбом, который будет иметь такое название, выйдет ко Дню Независимости Украины.

Цель проекта "Молода кров" – открыть для широкой аудитории новые имена, пополнить каталог украинской музыки современными песнями, обратить внимание слушателей на современную украинскую поп-культуру.

"Важно помнить историю и создавать новую. Проект "Молода кров" – о музыке и молодых исполнителях, которые будут звучать завтра", – отметила Тина Кароль.