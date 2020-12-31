Тина Кароль рассказала, кому доверяет секреты и почему у нее нет подруг

Украинская певица Тина Кароль призналась, что не понимает, чем можно заниматься вдвоем с подругой.

Тина Кароль говорит, что ей интереснее с самой собой, чем вдвоем с подругой Фото: Тина Кароль / Faceboook

Украинская певица Тина Кароль в интервью, которое опубликовано 31 декабря на сайте "КП в Украине", заявила, что никогда бы не доверила свои секреты подруге, если бы такая у нее была.

По словам певицы, она бы скорее предпочла рассказать о своих проблемах плюшевой игрушке и не понимает, чем вообще вместе могут заниматься подруги.

Тина Кароль призналась, что ей интересно находиться наедине с собой, уделяя время творчеству, а не сплетням.

Артистка сообщила, что выговориться о наболевшем она позволяет себе в песнях. При этом Тина Кароль подчеркнула, что для своего 12-летнего сына Вениамина является больше другом, нежели мамой.

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

Вениамин – единственный сын Тины Кароль. Он родился в 2008 году. Его отец, продюсер Евгений Огир умер в 2013 году на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка.

Тина Кароль и Огир прожили в браке пять лет. В июне 2020 года певица отметила годовщину бракосочетания с Огиром, заявив, что никогда не перестанет радоваться жизни.

В октябре 2020 года певица сообщила, что однажды рядом с ней появится любимый человек.