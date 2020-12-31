Тина Кароль рассказала, с кем встретит Новый год

По словам украинской певицы Тины Кароль, впервые за годы карьеры она будет встречать Новый год не на сцене.

Украинская певица Тина Кароль в интервью, которое опубликовано 31 декабря на сайте "КП в Украине", заявила, что встретит Новый год в Карпатах.

По словам артистки, впервые за годы карьеры она не будет выступать в новогоднюю ночь на сцене, а проведет ее в кругу семьи.

Она не уточнила, кто именно соберется за новогодним столом, но рассказала, что рада приезду сына Вениамина из Великобритании.

Вениамин – единственный сын Тины Кароль. Он родился в 2008 году. Его отец, продюсер Евгений Огир умер в 2013 году на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка.

Тина Кароль и Огир прожили в браке пять лет. В июне 2020 года певица отметила годовщину бракосочетания с Огиром, заявив, что никогда не перестанет радоваться жизни.

В октябре 2020 года певица сообщила, что однажды рядом с ней появится любимый человек.