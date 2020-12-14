Бульвар Шоубиз
 
14 декабря, 2020
 
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Поклонники Тины Кароль не узнали певицу без макияжа и прически. Фото

Поклонники украинской певицы Тины Кароль разместили в сети снимок, на котором артистка была запечатлена во время репетиции.

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Тина Кароль была ведущей шоу "Танцы со звездами"
Тина Кароль была ведущей шоу "Танцы со звездами"
Фото: tina_karol / Instagram

Поклонники украинской певицы Тины Кароль 13 декабря обнародовали на ее фан-странице снимок, на котором она запечатлена вместе с фронтвумен The Hardkiss Юлией Саниной и ее партнером по проекту "Танцы со звездами" на "1+1" Дмитрием Жуком.

"Тина Кароль, Юлия Санина и Дима Жук во время подготовки общего номера на "Танцах со звездами", – говорится в публикации.

Тина Кароль позирует в кадре без макияжа, с небрежно собранными на затылке волосами, одетая в черный спортивный костюм.

"Тина не похожа на себя", – отреагировали на фото поклонники артистки.

"Это же не Тина!" – прокомментировали публикацию подписчики фан-страницы.

"Пойдите в спортзал без макияжа, отхерячьте по полной программе часика полтора, а потом мокрые, потные и распатланные сделайте фото и выставьте его в соцсети. И вам тоже напишут, что это не вы и выглядите как-то не так", – написали поклонники певицы.

Тина Кароль была ведущей проекта "Танцы со звездами 7", премьера которого состоялась в конце августа 2020 года. 22 ноября она вышла на паркет вместе с Саниной и Жуком, исполнив откровенный танец.

Теги: спорт, Тина Кароль, Юлия Санина, Танцы со звездами
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