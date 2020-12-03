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03 декабря, 2020
 
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"Балдежная". Тина Кароль показала образ с голой грудью

Украинская певица Тина Кароль засветила грудь без бюстгальтера.

Тина Кароль засветила полуголое тело
Тина Кароль засветила полуголое тело
Фото: tina_karol / Instagram

Украинская певица Тина Кароль на своей странице в Instagram разместила снимки, для которых позировала в черном платье с оголенной спиной. Позируя к объективу боком, исполнительница продемонстрировала часть голой груди без бюстгальтера.

"Огонь", – написала подписчица frankvaleriia9619.

"Ой, а мне нравится! Балдежная", – отметила dlkayavoda.

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

Теги: платье, Тина Кароль, певица, грудь, бюстгальтер
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