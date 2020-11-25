Бульвар Шоубиз
 
25 ноября, 2020
 
Новости

"Платье неудачное, очень заметно, когда втягиваешь живот", "Божественное создание". В Instagram обсуждают новый образ Тины Кароль

Подписчики украинской певицы Тины Кароль комментируют ее фото в платье с многочисленными вырезами.

Тина Кароль показала эксперименты со стилем
Тина Кароль показала эксперименты со стилем
Фото: tina_karol / Instagram

Украинская певица Тина Кароль на своей странице в Instagram разместила снимки, для которых позировала в черном макси-платье с многочисленными вырезами в районе торса.

В этом образе Тина Кароль появилась в 13-м эфире "Танцев со звездами" на "1+1".

Подписчики прокомментировали образ певицы.

"Платье неудачное, как и большинство предыдущих. В нем очень заметно, когда втягиваешь живот", – отметила iarinadolinko.

"Божественное создание", – заявила oktyabrika.

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

Теги: платье, Тина Кароль, певица, фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Горбулин: Как победить Россию в войне будущего. Семь шагов
Горбулин: Как победить Россию в войне будущего. Семь шагов
  "Я присела к Борису. Он задыхался, кашлял, изо рта у него пошла кровь". Полный текст первого интервью возлюбленной и свидетеля убийства Немцова Дурицкой Гордону
  "Я присела к Борису. Он задыхался, кашлял, изо рта у него пошла кровь". Полный текст первого интервью возлюбленной и свидетеля убийства Немцова Дурицкой Гордону
Дмитрий ГОРДОН
Прадед родом из Киева. Что известно о кандидате на пост главы Госдепа США Энтони Блинкене. Главное
Прадед родом из Киева. Что известно о кандидате на пост главы Госдепа США Энтони Блинкене. Главное
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Альбом саундтреков с участием Джамалы к фильму об Евровидении номинирован на "Грэмми"
Альбом саундтреков с участием Джамалы к фильму об Евровидении номинирован на "Грэмми"
"Это вульгарно", "Ну и дыньки", "Они такие большие!". Пышногрудая Кузнецова выставила на обозрение бюст 15 размера
"Это вульгарно", "Ну и дыньки", "Они такие большие!". Пышногрудая Кузнецова выставила на обозрение бюст 15 размера
Огневич рассказала, как правильно загадывать желания на Новый год
Огневич рассказала, как правильно загадывать желания на Новый год
"Платье неудачное, очень заметно, когда втягиваешь живот", "Божественное создание". В Instagram обсуждают новый образ Тины Кароль
"Платье неудачное, очень заметно, когда втягиваешь живот", "Божественное создание". В Instagram обсуждают новый образ Тины Кароль
"Казалось, что мог простить". Пономарев рассказал об изменах Мозговой
"Казалось, что мог простить". Пономарев рассказал об изменах Мозговой
"Ох уж эти ноги". Подольская показала фото в мини-платье
"Ох уж эти ноги". Подольская показала фото в мини-платье
Переболевший COVID-19 Анатолий Анатолич: Я набрал 4 кг за две недели изоляции
Переболевший COVID-19 Анатолий Анатолич: Я набрал 4 кг за две недели изоляции
Бейонсе получила наибольшее количество номинаций "Грэмми"
Бейонсе получила наибольшее количество номинаций "Грэмми"
Жена бизнесмена Хмельницкого Литвин сообщила о рождении ребенка
Жена бизнесмена Хмельницкого Литвин сообщила о рождении ребенка
"Думаю, все артисты это делают". Тоня Матвиенко рассказала, что возит в бардачке автомобиля
"Думаю, все артисты это делают". Тоня Матвиенко рассказала, что возит в бардачке автомобиля
"Травит меня". Федосеева-Шукшина отреагировала на измену Алибасова с массажисткой
"Травит меня". Федосеева-Шукшина отреагировала на измену Алибасова с массажисткой
Ургант обнародовал фото жены-блондинки
Ургант обнародовал фото жены-блондинки
Солистка "ВИА Гры" рассказала, какие советы на ушко дает Брежнева
Солистка "ВИА Гры" рассказала, какие советы на ушко дает Брежнева
"Пока больно". Яма рассказал, когда ему снимут гипс, и пообещал больше не соглашаться на авантюры
"Пока больно". Яма рассказал, когда ему снимут гипс, и пообещал больше не соглашаться на авантюры
Украинский дизайнер Шнайдер: За год мы перерабатываем порядка 5 тонн джинсов, купленных в секонд-хендах
Украинский дизайнер Шнайдер: За год мы перерабатываем порядка 5 тонн джинсов, купленных в секонд-хендах
62 млн просмотров за 28 дней. "Ход королевы" с Тейлор-Джой стал самой успешной премьерой Netflix
62 млн просмотров за 28 дней. "Ход королевы" с Тейлор-Джой стал самой успешной премьерой Netflix
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS