"Платье неудачное, очень заметно, когда втягиваешь живот", "Божественное создание". В Instagram обсуждают новый образ Тины Кароль

Подписчики украинской певицы Тины Кароль комментируют ее фото в платье с многочисленными вырезами.

Украинская певица Тина Кароль на своей странице в Instagram разместила снимки, для которых позировала в черном макси-платье с многочисленными вырезами в районе торса.

В этом образе Тина Кароль появилась в 13-м эфире "Танцев со звездами" на "1+1".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

Подписчики прокомментировали образ певицы.

"Платье неудачное, как и большинство предыдущих. В нем очень заметно, когда втягиваешь живот", – отметила iarinadolinko.

"Божественное создание", – заявила oktyabrika.

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.