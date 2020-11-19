Тина Кароль поделилась снимками мужчины своей мечты

Украинская певица Тина Кароль в Instagram разместила видео исполнения песни "Намалюю тобі", посвятив ее своему сыну Вениамину по случаю его дня рождения.
"Ты гордость и вселенная! Любимый мой малыш, мужчина моей мечты. С днем рождения, сын!" – написала она вечером 18 ноября.
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В Stories Instagram певица опубликовала фото сына.
Тина Кароль родила сына 18 ноября 2008 года от Евгения Огира, за которого вышла замуж в 2008 году на Мальдивах.
Евгений Огир умер 28 апреля 2013 года в Киеве на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка.
Вениамин живет и учится в Великобритании, в Лондоне.