Бульвар Шоубиз
 
19 ноября, 2020
 
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Тина Кароль поделилась снимками мужчины своей мечты

Украинская певица Тина Кароль трогательно поздравила сына Вениамина с днем рождения.

Тина Кароль: Ты гордость и вселенная!
Тина Кароль: Ты гордость и вселенная! 
Фото: tina_karol / Instagram

Украинская певица Тина Кароль в Instagram разместила видео исполнения песни "Намалюю тобі", посвятив ее своему сыну Вениамину по случаю его дня рождения.

"Ты гордость и вселенная! Любимый мой малыш, мужчина моей мечты. С днем рождения, сын!" – написала она вечером 18 ноября.

В Stories Instagram певица опубликовала фото сына.

Фото:
Фото: tina_karol / Instagram

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Фото: tina_karol / Instagram

Тина Кароль родила сына 18 ноября 2008 года от Евгения Огира, за которого вышла замуж в 2008 году на Мальдивах.

Евгений Огир умер 28 апреля 2013 года в Киеве на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка.

Вениамин живет и учится в Великобритании, в Лондоне.

Теги: видео, Тина Кароль, певица, фото, Вениамин Огир, Евгений Огир
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