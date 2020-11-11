Khayat рассказал, с кем из украинских артистов хотел бы спеть дуэтом

По словам украинского певца Khayat, среди коллег в шоу-бизнесе немного тех, с кем бы он хотел спеть дуэтом.

Khayat: Мало исполнителей, с которыми бы хотелось поработать Фото: KHAYAT / Facebook

Украинский певец Khayat в интервью, которое опубликовано 9 ноября на сайте телеканала "Факты", заявил, что хотел бы записать совместные песни с певицами Джамалой и Тиной Кароль, группами The Hardkiss и Бумбокс, а также с участниками проекта Onuka.

"На самом деле очень мало исполнителей, с которыми бы действительно хотелось поработать", – отметил он.

Комментируя возможный дуэт со своим экс-тренером по проекту "Голос країни" на "1+1" Тиной Кароль, певец заявил, что у него есть наброски песен, которые они могли бы исполнить вместе.

В январе 2019 года Khayat (настоящее имя – Андрей Хайат) стал участником "Голосу країни", выбрав тренером Тину Кароль. По итогам шоу Khayat занял третье место.

В это же время певец стал фполуфиналистом нацотбора на "Евровидение 2019".