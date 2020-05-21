"Сплетни и обман стали неотъемлемой частью жизни". Khayat презентовал сингл о счастье, которое любит тишину. Аудио
Украинский певец Khayat, участник нацотбора на "Евровидение 2020", на своем YouTube-канале презентовал песню "Говорила". Исполнитель также является автором слов и музыки нового сингла. Он подчеркнул, что описанная история не отображает его личный опыт – он выступает всего лишь рассказчиком. "Мы живем в то время, когда сплетни и обман стали неотъемлемой частью жизни. Песня "Говорила" о том, что счастье любит тишину, но каждый найдет в ней свой смысл", – написал в Instagram артист.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.