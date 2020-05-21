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21 мая, 2020
 
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"Сплетни и обман стали неотъемлемой частью жизни". Khayat презентовал сингл о счастье, которое любит тишину. Аудио

Украинский певец Khayat, участник нацотбора на "Евровидение 2020", на своем YouTube-канале презентовал песню "Говорила". Исполнитель также является автором слов и музыки нового сингла. Он подчеркнул, что описанная история не отображает его личный опыт – он выступает всего лишь рассказчиком. "Мы живем в то время, когда сплетни и обман стали неотъемлемой частью жизни. Песня "Говорила" о том, что счастье любит тишину, но каждый найдет в ней свой смысл", – написал в Instagram артист.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Khayat является автором слов и музыки своего нового сингла "Говорила"
Khayat является автором слов и музыки своего нового сингла "Говорила"
Фото: Khayat / Facebook

видео

Видео: KHAYAT / YouTube
Теги: Украина, аудио, песня, Khayat
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