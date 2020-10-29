"Темно". Khayat презентовал видеоработу на лирическую композицию "Темно". Видео
Украинский певец Khayat, участник нацотбора на "Евровидение 2020", 29 октября на своем YouTube-канале презентовал клип на лирическую песню "Темно". "Я открою для вас еще больше уголков своей души и погружу в темные глубины сознания", – анонсировал видеоработу артист в Facebook. Он отметил, что песня, как и клип, отражают не какую-то конкретную историю, а эмоции и состояние.
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