Тина Кароль выпустила клип 10-летней давности. Посмотреть ролик целиком можно только по подписке за $2,99

В публикации говорится, что весь ролик поклонники артистки смогут посмотреть после подписки на ее аккаунт на стриминговой платформе Patreon.
На странице певицы в Facebook уточняется, что стоимость подписки составляет $2,99 (около 82 грн). Клип бил снят 10 лет назад украинским режиссером Аланом Бадоевым.
"Клип не был издан, так как моя семейная история тех лет не была созвучна с этой песней и клипом. Сегодня пришло время выпустить этот клип в качестве подарка поклонникам. Необычная, дерзкая, яркая видеоработа", – написала Тина Кароль.
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Тина Кароль (Татьяна Либерман) – певица, ведущая и тренер шоу "Голос країни" на канале "1+1".
В 2005 году Тина Кароль заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году певица представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место.
В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной. В дискографии певицы восемь студийных альбомов, последний из которых под названием "Красиво" вышел в апреле 2021 года.
Тина Кароль воспитывает сына сына Вениамина (2008). Он – единственный сын артистки. Его отец, продюсер Евгений Огир умер в 2013 году на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Тина Кароль и Огир прожили в браке пять лет. Вениамин Огир живет и учится в Лондоне (Великобритания).