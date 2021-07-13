Тина Кароль выпустила клип 10-летней давности. Посмотреть ролик целиком можно только по подписке за $2,99

Тина Кароль: Клип не был издан, так как моя семейная история тех лет не была созвучна с этой песней Фото: ТИНА КАРОЛЬ / Facebook

В публикации говорится, что весь ролик поклонники артистки смогут посмотреть после подписки на ее аккаунт на стриминговой платформе Patreon.

На странице певицы в Facebook уточняется, что стоимость подписки составляет $2,99 (около 82 грн). Клип бил снят 10 лет назад украинским режиссером Аланом Бадоевым.

"Клип не был издан, так как моя семейная история тех лет не была созвучна с этой песней и клипом. Сегодня пришло время выпустить этот клип в качестве подарка поклонникам. Необычная, дерзкая, яркая видеоработа", – написала Тина Кароль.

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