"Показала послу свою растяжку?", "Вас там представили "мадам-шпагат"?" Волочкова засветилась с послом Бахрейна в РФ

"Приятно было познакомиться с замечательными людьми. Послом Королевства Бахрейна Ахмедом Абдуррахманом Аль-Саати, наследниками короля Бахрейна и встретить старых добрых друзей", – написала она.
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"Показала послу уже свою растяжку?" – спросила подписчица lyubov_fly.
"И зачем они вас туда пригласили, заштатную балерину пенсионного возраста? Интересно, как вас там представили? Мадам-шпагат?" – спросила nota_la31.
20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет.
Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.
Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы.