"Показала послу свою растяжку?", "Вас там представили "мадам-шпагат"?" Волочкова засветилась с послом Бахрейна в РФ

Волочкова: Приятно было познакомиться с замечательными людьми и встретить старых добрых друзей Фото: volochkova_art / Instagram

"Приятно было познакомиться с замечательными людьми. Послом Королевства Бахрейна Ахмедом Абдуррахманом Аль-Саати, наследниками короля Бахрейна и встретить старых добрых друзей", – написала она.

View this post on Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Показала послу уже свою растяжку?" – спросила подписчица lyubov_fly.

"И зачем они вас туда пригласили, заштатную балерину пенсионного возраста? Интересно, как вас там представили? Мадам-шпагат?" – спросила nota_la31.