"Начнут ссать под деревце на брудершафт", "Как можно так прыгать по мужикам? Не брезгуете со всеми?". Волочкова показала нового любовника

Волочкова: Я понимаю, что все, что связано с моей персоной, становится сенсацией Фото: volochkova_art / Instagram

"Дорогие мои. Я понимаю, что все, что связано с моей персоной, становится сенсацией. В данной ситуации моей личной жизни ничего особенного не произошло. Мы встретились с замечательным мужчиной, 38-летним Владимиром. С первого взгляда возникла взаимная симпатия. И у нас начались романтические отношения. Это же такая радость! Мы живем вместе, но не афишируем наши отношения, не выставляем их напоказ. В то же время нам нечего скрывать. Мы очень красивая пара", – заявила она.

Волочкова добавила, что ее избранник не женат.

"Он необыкновенный человек. Молодой, красивый, статный, высокий, сексуальный, добрый, заботливый, внимательный, умный, с чувством юмора, благородный, духовно мне близкий и просто фантастический. И вообще, инициалы АВ – это Анастасия и Владимир. Нам очень хорошо вместе. Порадуйтесь за нас, пожалуйста, если сможете, вместо того, чтобы завидовать, злорадствовать, обсуждать и осуждать", – призвала она.

View this post on Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Ну все. Сейчас начнется", – отметила подписчица olga_0088.

"Ссать под деревце на брудершафт", – добавила sharpaevae.

"Мля... Как можно так прыгать по мужикам... Вы не брезгуете со всеми?" – спросила it_marry__.