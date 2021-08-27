"Неприлично культяпку совать под нос адвокату". Волочкова обсудила с юристом соседей, снявших ее во время справления нужды

"Дорогие, не даю спокойно жить многим окружающим. Ну, если моя попа привлекла внимание общественности, то придется за это ответить тем соседям, которые вместо того, чтобы заниматься своей жизнью, залезли мне, простите, в трусы своей камерой. Это удовольствие дорогое. И скоро вы в этом убедитесь", – написала она.

Балерина заявила, что привлекла адвоката, и они готовят подачу заявления в полицию.

Волочкова на фото запечатлена сидящей на диване, расставив согнутые ноги.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Неприлично культяпку совать под нос адвокату", – заявила подписчица olala_6.

"Верх воспитания – сидеть ногами вверх рядом с адвокатом, посторонним человеком, мужчиной", – отметила bory_sova.

"А что, с адвокатом надо в такой позе общаться?" – спросила _samsonochka_.

Соседи сняли на фото Волочкову, справлявшую нужду на своем участке в подмосковном коттеджном поселке Новахово. Фото они прислали "Экспресс-газете", а издание его опубликовало.