Бульвар Шоубиз
 
27 августа, 2021
 
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"Неприлично культяпку совать под нос адвокату". Волочкова обсудила с юристом соседей, снявших ее во время справления нужды

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Волочкова: Дорогие, не даю спокойно жить многим окружающим
Волочкова: Дорогие, не даю спокойно жить многим окружающим
Фото: volochkova_art / Instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова 26 августа в Instagram поделилась совместным снимком с адвокатом Андреем Алешкиным, сделанным у нее дома.

"Дорогие, не даю спокойно жить многим окружающим. Ну, если моя попа привлекла внимание общественности, то придется за это ответить тем соседям, которые вместо того, чтобы заниматься своей жизнью, залезли мне, простите, в трусы своей камерой. Это удовольствие дорогое. И скоро вы в этом убедитесь", – написала она.

Балерина заявила, что привлекла адвоката, и они готовят подачу заявления в полицию.

Волочкова на фото запечатлена сидящей на диване, расставив согнутые ноги.

"Неприлично культяпку совать под нос адвокату", – заявила подписчица olala_6.

"Верх воспитания – сидеть ногами вверх рядом с адвокатом, посторонним человеком, мужчиной", – отметила bory_sova.

"А что, с адвокатом надо в такой позе общаться?" – спросила _samsonochka_.

Соседи сняли на фото Волочкову, справлявшую нужду на своем участке в подмосковном коттеджном поселке Новахово. Фото они прислали "Экспресс-газете", а издание его опубликовало.

Контекст:

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет.

Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у нее есть дочь Ариадна (2005).

В дискографии Волочковой два альбома: "Расскажу" (2014) и "Вселенная", который она презентовала 17 августа 2021 года.

Теги: Анастасия Волочкова, скандал, балерина, фото, трусы
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