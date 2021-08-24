"Бомбическая". Ани Лорак засветила голую грудь

"Праздник продолжается", – написала она, сопроводив пост хештегом "Новая волна". При этом исполнительница проигнорировала День государственного флага, который 23 августа отмечается в Украине.

"Бомбическая", – прокомментировала подписчица alfina888.

Контекст:

Фестиваль "Новая волна" проходит в Сочи с 19 по 23 августа.

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины.

В дискографии Ани Лорак 12 студийных альбомов.

С 2014 года певица живет и работает в России. Она дала в Одессе два концерта в августе – 16-го и 17 числа.