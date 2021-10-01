"Пропитый видок у примы", "Юбку забыла надеть". Волочкова позировала с двумя мужчинами

"Спасибо моему доброму другу Вадиму Галыгину за знакомство с замечательными, талантливыми людьми! Режиссер Кирилл Папакуль и сценарист Артем. Готовим новый проект! Ждите скоро!" – написала она.

"Настя, почему вы всегда ко всем прижимаетесь и, простите, как-то кукожитесь?" – спросила shoping_iz_italii.

"Она в образе милой балерины, а выглядит как 45-летняя алкашка", – ответила kosteniuk1584.

"Пропитый видок у примы, однако", – написала russianmama80.

"А что, за стол в трусах – круто. Юбку забыла надеть", – заметила iulia.3459.

Контекст:

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет. В свой день рождения она рассталась с предыдущим сожителем, имени которого балерина не называла.

Она ранее была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От Вдовина у балерины есть дочь Ариадна. Она родилась до брака, в 2005 году.

В 2018 году Волочкова намекала на возобновление отношений с отцом своей дочери, но в сентябре 2020 года заявила, что он альфонс, а их брак был недействительным.