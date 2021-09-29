"Уже конкретно видно, что бухает по-черному", "Эту болезнь можно и нужно побороть". Волочкова взорвала сеть снимками из ресторана

"Приехала в гости к замечательному человеку Роману в ресторан. Так душевно тут! Это лучшее место для презентации моего нового клипа", – написала она.

Балерина вышла в свет в бежевом коротком тренче, топе и обуви в тон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Подписчики отреагировали на снимки.

"Юбки не хватает", – заметила giunairagimova.

"Мда, уже конкретно видно, что бухает по-черному", – заявила kristya_chaban.

"Анастасия, на секунду просто посмотрите на себя в зеркало и поймите, что пора остановиться. Хватит! Найдите в себе силу, перестаньте оправдывать, то что вы делаете, тяжелой долей, это просто отговорки. Эту болезнь можно и нужно побороть, но сначала признайтесь самой себе и начните бороться", – призвала antikvitrina.