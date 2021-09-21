Бульвар Шоубиз
 
21 сентября, 2021
 
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"Это как себя надо запустить", "Странное фото". Волочкова показала, как ее приводят в порядок "в шесть рук"

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Волочкова показала фото и видео, как ей оказывают услуги в "ногтевом сервисе"
Волочкова показала фото и видео, как ей оказывают услуги в "ногтевом сервисе"
Фото: volochkova_art / Instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова вечером 21 сентября выложила в Instagram фото и видео того, как ей делают маникюр и педикюр.

"Просто фантастическое место – салон ногтевого сервиса "Флакон"! Экспрессом маникюр и педикюр в шесть рук! В таком уютном мягком кожаном кресле!" – написала 45-летняя Волочкова.

За час ее пост набрал 1,5 тыс. лайков и 100 комментариев.

"Странное фото: где одноразовые пеленки (салфетки)? Мягонькая кушетка, ободранная, каждую руку разные мастера обрабатывают. А почему ноги – одна? В общем, очень плохое постановочное фото. Дешево", – прокомментировала пост балерины natalitata782014.

"Какое клиентоориентированное название салона – "Флакон", – пошутила kopalkina84.

"Это как себя надо запустить…" – удивилась nataliklimovi.

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у артистки есть дочь Ариадна (2005).

Теги: Анастасия Волочкова, балерина, фото, маникюр, ноги
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