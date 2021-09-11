"Расфуфыренная гром-баба". Волочкова предстала в необычном образе

"Кармен – одна из любимых моих партий", – подписала она снимок.

"У Плисецкой именно Кармен: тонкая, изящная, интеллигентная. А тут... накрашенная, нарядная и расфуфыренная гром-баба", – прокомментировала tativladislav.

"Для Кармен вы на 25 кг великоваты. Кармен была миниатюрная и изящная. А на фото тяжеловесная гром-бабища. Вы разве не видите разницу, Анастасия?" – написала tatiana_miheevaa.

Контекст:

Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, а в 2008-м супруги расстались. От этих отношений у балерины есть дочь Ариадна (2005).