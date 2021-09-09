"Какая безвкусица, все потяганное, несвежее. Это ужас!", "Великая балерина в обносках". Волочкова взбудоражила сеть своим внешним видом в суде

Волочкова позировала одна, а также со своими адвокатами.

Для похода в суд она выбрала рваные джинсы, кроссовки и полушубок.

"Слушание по делу с Большим театром прошло. Закончилось очередным переносом на 13 октября. Мои адвокаты – на втором фото. Евгений Корчаго и Тимур Баязитов", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Боже! Настя, где вы одеваетесь? Вкуса ноль, вещи неопрятные, затасканные! Поехала в суд, а по пути в секонд-хенд заехала прибарахлиться!" – прокомментировала подписчица olgamishina1960.

"Великая балерина в обносках", – написала она же.

"А где шпагат возле суда?" – спросил alexa.edelbraun.

"Господи, да кто же так одевается? Какая безвкусица, все потяганное, несвежее. А стиль! Это ужас!" – написала donnaso13.