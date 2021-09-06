Волочкова снялась полностью голой и показала капли для глаз, "чтобы не видеть долбо…бов"

По словам балерины, подборка откровенных фото – ее ответ всем, кто осуждает ее за недавний скандал с отправлением нужды недалеко от соседского дома, расположенного рядом с участком Волочковой в коттеджном поселке под Москвой.

"Поскольку после моего писанья под елочку у меня нет отбоя от федеральных каналов, решила сама поделиться своими фото без каких-либо скрытых камер, караулящих меня. Вместо того, чтобы исподтишка снимать мою жизнь на участке моего же дома и, как свора лающих шавок, толпиться под моим балконом с осуждением меня. Вместо того, чтобы жить своей жизнью, а не моей, можно было спокойно попросить меня лично поделиться моими фото. Раз многих так интересует мое тело, решила поделиться от первого лица, обнажив перед вами помимо тела, еще и душу", – подписала фото Волочкова.

По словам артистки, фотографии того, как она справляет нужду на своем участке появились в интернете не случайно, а из-за информационной кампании, которую якобы развернули против нее люди, незаконно управляющие коттеджным поселком.

"И когда я осветила существующий конфликт, на меня захотели вылить ушаты грязи. Это был очень мерзкий и дешевый ход", – уточнила балерина.

В конце поста она уточнила, что очень нуждается в каплях для глаз, фотографию которых прикрепила в конце своей фотосессии. На снимке, о котором написала Волочкова, показана емкость для капель, на которой написано "Капли для глаз, чтобы не видеть долбо…бов (индивидуальные)".

"Кто знает, где же их приобрести?" – спросила у подписчиков артистка.

View this post on Instagram A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art)