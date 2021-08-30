Бульвар Шоубиз
 
30 августа, 2021
 
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"Дебилизм, а не флешмоб!", "Снизу постучали", "Сходите к психиатру". Волочкова запустила непристойный флешмоб

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Флешмоб Волочкова объявила после того, как попала в скандал со справлением нужды рядом с чужим домом
Флешмоб Волочкова объявила после того, как попала в скандал со справлением нужды рядом с чужим домом
Фото: volochkova_art / Instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова 29 августа в Instagram объявила флешмоб "Писаю под елочку" и призвала своих подписчиков снимать и постить фото и видео того, как они справляют нужду под открытым небом.

Предложение 45-летней балериныпрозвучало на фоне скандала, в центре которого оказалась она сама. 23 августа "Экспресс-газета" опубликовала фото того, как Волочкова справляет нужду на своем подмосковном участке. Фото сделали соседи артистки по коттеджному поселку, рядом с домом которых и "присела" балерина.

"Дорогие друзья, в связи с таким ажиотажем по поводу моего писания на собственном участке, решила запустить флешмоб #ПисаюПодЕлочку. Снимайте Stories, отмечайте меня и радуйтесь жизни! А лучшие фото или видео буду постить у себя", – пообещала Волочкова.

За полдня пост балерины набрал больше 13 тыс. лайков и больше 1,3 тыс. комментариев.

"Дебилизм, а не флешмоб! Идиотизм ее не знает границ", – возмутилась natulya_us.

"У нас есть туалеты, а в них унитазы. Если что, мы туда, а не на улицу под елку", – написал cucaneli.

"Н-да-а-а... Я думала, это дно, но снизу постучали… И вы считаете себя интеллигентной и с достоинством?" – удивилась irina1.0.2, а позже добавила: "Видимо, на демонстрацию протухшего вареника никто не реагирует".

"Настя, сходите к психиатру..." – посоветовала usena2009.

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у артистки есть дочь Ариадна (2005).

Теги: флешмоб, Instagram, Анастасия Волочкова, балерина, туалет
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