"Люди по полу в обуви ходят, присоской негигиенично касаться". Волочкова в мини-шортах села на шпагат в студии ток-шоу

На этот раз Волочкова продемонстрировала шпагат не на курорте, как делала последнее время, а в студии YouTube-программы Фото: volochkova_art / Instagram

"На съемках программы "ДаДа – НетНет" мы с ведущей, прелестной и светлой Наташей, померились шпагатами. Естественно, мой победил!" – написала 45-летняя балерина, уточнив, что в эфир запись выйдет через две недели.

Снимок Волочковой набрал больше 6 тыс. лайков и около 400 комментариев, многие из которых были негативными.

"Опять раскорячилась. Это обязательно? Зачем?" – удивилась пользователь с ником tatana_golubeva_69.

"Люди по этому полу в обуви ходят, присоской негигиенично касаться", – заметил az2andrew.

"Я так понимаю, территорию уже пометили и с облегчением шпагаты делать?" – написала nrakhimova5, намекая на недавний скандал, когда соседи по подмосковсному участку сфотографировали Волочкову, справляющую нужду, недалеко от их дома.

View this post on Instagram A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art)