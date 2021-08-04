"Предпенсионная дама, раздвигающая рогатку на каждом углу". Волочкова показала задний и передний шпагаты

Волочкова продлила свой отдых в Греции еще на неделю Фото: volochkova_art / Instagram

"Отдых в Греции продолжается! Впереди еще неделя греческих каникул, моря, солнца и радости", – подписала первый пост Волочкова. "Поддерживаю растяжку", – подписала она другой пост со шпагатом.

Суммарно вчерашние посты балерины собрали больше 25 тыс. лайков и свыше 1,1 тыс. комментариев.

"Нравятся мне, однако, предпенсионные дамы, усердно раздвигающие свою рогатку на каждом углу", – написал romademidov.

"Проветривает!" – предположил valeriipogu.

"Циркуль достал уже", – возмутилась churkina6831.

"Какая интересная коряга…" – прокомментировала шпагат Волочковой olgamazur78.

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View this post on Instagram A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art)