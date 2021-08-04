Бульвар Шоубиз
 
04 августа, 2021
 
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"Предпенсионная дама, раздвигающая рогатку на каждом углу". Волочкова показала задний и передний шпагаты

Волочкова продлила свой отдых в Греции еще на неделю
Волочкова продлила свой отдых в Греции еще на неделю
Фото: volochkova_art / Instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова, отдыхающая сейчас в Греции, решила еще на неделю продлить свой отпуск. 3 августа 45-летняя артистка выставила пять своих новых фото с отдыха. На двух из пяти снимках балерина продемонстрировала шпагат.

"Отдых в Греции продолжается! Впереди еще неделя греческих каникул, моря, солнца и радости", – подписала первый пост Волочкова. "Поддерживаю растяжку", – подписала она другой пост со шпагатом.

Суммарно вчерашние посты балерины собрали больше 25 тыс. лайков и свыше 1,1 тыс. комментариев.

"Нравятся мне, однако, предпенсионные дамы, усердно раздвигающие свою рогатку на каждом углу", – написал romademidov.

"Проветривает!" – предположил valeriipogu.

"Циркуль достал уже", – возмутилась churkina6831.

"Какая интересная коряга…" – прокомментировала шпагат Волочковой olgamazur78.

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у артистки есть дочь Ариадна (2005).

В сети Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат. В последнее время снимки певицы вызывали осуждение у ее подписчиков.

Теги: Греция, Анастасия Волочкова, растяжка, отдых, балерина, фото, шпагат
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