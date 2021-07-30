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30 июля, 2021
 
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"Написьник надо по размеру вареника подбирать, чтобы начинку не было видно". Волочкова выложила новые фото в бикини

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Волочкова на море в Греции
Волочкова на море в Греции
Фото: volochkova_art / Instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова, последние несколько дней отдыхающая в Греции, прислушалась к критике в свой адрес со стороны пользователей Instagram и разнообразила свои отпускные снимки. Подписчики 45-летней артистки жаловались, что на снимках из Греции она в одной и той же позе в одном и том же месте: то стоит у пальмы или лежит у бассейна, то лежит у пальмы или стоит у бассейна.

29 июля Волочкова выложила в Instagram сразу шесть своих снимков с разными позами и в разных местах. На этот раз она появилась на пляже, в море, на лестнице, возле экзотического растения, но не пальмы, и так далее.

Снимки набрали сразу по несколько тысяч лайков и сотни комментариев. Пользователи не столько критиковали балерину, сколько шутили над подписями к фото.

"Алоэ. Очень полезное растение, если вы обгорели, как я. Зато вернусь с красивым загаром", – подписала один из снимков Волочнова. На что тут же получила комментарий от lara__boguslavska: "Настя, хочу вас разочаровать, это не алоэ, это агава. От ожогов это растение не поможет".

"Я на пляже. Такая благодать! Тут практически нет людей", – подписала еще один снимок балерина. В комментариях возмутилась _priceoflife_: "Такое ощущение, что мадам в школу не ходила. Как можно применять такие обороты речи? Ужас! Неужели нельзя красоту пляжа описать без слова "благодать"?"

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Скриншот: volochkova_art / Instagram

"Я хочу купить этот дом", – подписала Волочкова фото, на котором полулежа расположилась на каменной лестнице. "Это лестница, Настя!" – удивилась irasem62.

"Я и море", – написала Волочкова. "Настя, уже не подписывайте, люди же не слепые и видят, что вы на море. И на пальме. И под пальмой", – посоветовала larisa.shchegoleva.

"Я очень люблю радость, солнце и пальмы!" – написано под еще одним фото балерины. "Спасибо, что напомнили, за пару часов могли забыть", – поблагодарила kir_eva.

Больше всего подписчики критиковали бикини Волочковой, которые, по их мнению, явно меньше нужного размера. Жестче всех высказалась natashashatylo: "Написьник нужно по размеру вареника подбирать, чтобы начинку не было видно". 

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

В сети Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат. В последнее время снимки певицы вызывали осуждение у ее подписчиков.

Теги: Греция, Анастасия Волочкова, отдых, фото
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