Бульвар Шоубиз
 
27 июля, 2021
 
Новости

"Ржем над вами всей страной. Ой, то есть завидуем". Волочкову обсмеяли в интернете

Волочкова: Мои друзья говорят мне, что мне вообще не нужен интернет. А как же вы без меня?
Волочкова: Мои друзья говорят мне, что мне вообще не нужен интернет. А как же вы без меня?
Фото: volochkova_art / Instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая уже несколько дней отдыхает на вилле друзей в Греции, вечером 26 июля выставила в Instagram очередное пляжное фото. На нем 45-летняя артистка позирует в красном бикини с набедренной повязкой.

В посте артистка пожаловалась, что в Греции некачественный интернет и ей несколько дней подряд не удается загрузить видео.

"Мои ножки отдыхают, а видео не грузится! Мои друзья говорят мне, что мне вообще не нужен интернет. А как же вы без меня?" – выразила обеспокоенность балерина.

Судя по комментариям, не все пользователи соцсети разделили обеспокоенность Волочковой.

"Да уж, Анастасия, как же мы без вас... Ржем над вами всей страной. Ой, то есть завидуем, конечно!" – написал spb_ak.

"Как мы без вас? Да как-нибудь перетопчемся", – пообещала ilona7210.

Позже Волочковой удалось загрузить короткое видео, как она плавает в бассейне. В ролике она поднимается из воды, втягивает живот и произносит: "Какой прекрасный отдых, я так люблю красоту и водичку такую, конечно!"

Видео набрало за пару часов больше 50 тыс. просмотров.

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

В сети Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат. В последнее время снимки певицы вызывали осуждение у ее подписчиков.

Теги: Греция, Анастасия Волочкова, отдых
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