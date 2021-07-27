"Ржем над вами всей страной. Ой, то есть завидуем". Волочкову обсмеяли в интернете

Волочкова: Мои друзья говорят мне, что мне вообще не нужен интернет. А как же вы без меня? Фото: volochkova_art / Instagram

В посте артистка пожаловалась, что в Греции некачественный интернет и ей несколько дней подряд не удается загрузить видео.

"Мои ножки отдыхают, а видео не грузится! Мои друзья говорят мне, что мне вообще не нужен интернет. А как же вы без меня?" – выразила обеспокоенность балерина.

Судя по комментариям, не все пользователи соцсети разделили обеспокоенность Волочковой.

"Да уж, Анастасия, как же мы без вас... Ржем над вами всей страной. Ой, то есть завидуем, конечно!" – написал spb_ak.

"Как мы без вас? Да как-нибудь перетопчемся", – пообещала ilona7210.

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Позже Волочковой удалось загрузить короткое видео, как она плавает в бассейне. В ролике она поднимается из воды, втягивает живот и произносит: "Какой прекрасный отдых, я так люблю красоту и водичку такую, конечно!"

Видео набрало за пару часов больше 50 тыс. просмотров.

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