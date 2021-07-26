"А где шпагат?" Волочкова несколько дней не показывала шпагат, подписчики встревожились

Последний раз Волочкова разводила ноги на фото пять дней назад Фото: volochkova_art / Instagram

Отсутствие фото с разведенными ногами встревожило подписчиков 45-летней балерины.

"А где шпагат?" – поинтересовался пользователь с ником egoregor666.

Другие подписчики, наоборот, с облегчение вздохнули, что Волочкова перестала постоянно постить свои шпагаты.

"Как же она хороша без шпагата", – призналась e_tolmacheva60.

Последний раз Волочкова показывала шпагат пять дней назад, сразу по прилету в Грецию. В купальнике со стразами и обуви на платформе артистка выполнила вертикальный шпагат.

"Господи, да сколько можно ноги задирать, все это давно видели!" – оставила тогда комментарий surkova8651.

Волочкова не выкладывала шпагаты с 21 июля. Скриншот: volochkova_art / Instagram

В последние дни балерина отдыхает в Греции. Скриншот: volochkova_art / Instagram