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26 июля, 2021
 
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"А где шпагат?" Волочкова несколько дней не показывала шпагат, подписчики встревожились

Последний раз Волочкова разводила ноги на фото пять дней назад
Последний раз Волочкова разводила ноги на фото пять дней назад
Фото: volochkova_art / Instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая уже несколько дней отдыхает на вилле друзей в Греции, выставила в Instagram 15 постов подряд, и ни на одном из них не продемонстрировала свой коронный номер – шпагат.

Отсутствие фото с разведенными ногами встревожило подписчиков 45-летней балерины.

"А где шпагат?" – поинтересовался пользователь с ником egoregor666.

Другие подписчики, наоборот, с облегчение вздохнули, что Волочкова перестала постоянно постить свои шпагаты.

"Как же она хороша без шпагата", – призналась e_tolmacheva60.

Последний раз Волочкова показывала шпагат пять дней назад, сразу по прилету в Грецию. В купальнике со стразами и обуви на платформе артистка выполнила вертикальный шпагат.

"Господи, да сколько можно ноги задирать, все это давно видели!" – оставила тогда комментарий surkova8651.

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Волочкова не выкладывала шпагаты с 21 июля. Скриншот: volochkova_art / Instagram

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В последние дни балерина отдыхает в Греции. Скриншот: volochkova_art / Instagram

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

В сети Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат. В последнее время снимки певицы вызывали осуждение у ее подписчиков.

Теги: Греция, Анастасия Волочкова, отдых, шпагат
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