Бульвар Шоубиз
 
29 июля, 2021
 
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"Это не шпагат. Это демонстрация половых органов". Волочкова впервые за долгое время показала шпагат

Волочкова не делала шпагат почти 10 дней
Волочкова не делала шпагат почти 10 дней
Фото: volochkova_art / Instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова, последние несколько дней отдыхающая у друзей в Греции, спустя долгое время впервые сделала шпагат, который до отъезда регулярно демонстрировала на своей странице в соцсети.

На этот раз 45-летняя артистка развела ноги во время прогулки на катере и выложила фото в Instagram.

"Морское путешествие. Шпагат Волочковой", – подписала снимок балерина.

Пользователи соцсети активно комментируют ее фото. Последний раз Волочкова показывала шпагат почти 10 дней назад, сразу по прилету в Грецию.

"Это не поперечный шпагат. Зачем вы обманываете? Это демонстрация половых органов", – написала под свежим фото natasha_171973.

"Рогатка, как всегда, в режиме проветривания", – прокомментировала natallya_vladimirovna.

"Для фантазии места не осталось", – резюмировала snezhana6853.

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

В сети Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат. В последнее время снимки певицы вызывали осуждение у ее подписчиков.

Теги: Греция, Анастасия Волочкова, отдых, балерина, шпагат
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