"Это не шпагат. Это демонстрация половых органов". Волочкова впервые за долгое время показала шпагат

На этот раз 45-летняя артистка развела ноги во время прогулки на катере и выложила фото в Instagram.

"Морское путешествие. Шпагат Волочковой", – подписала снимок балерина.

Пользователи соцсети активно комментируют ее фото. Последний раз Волочкова показывала шпагат почти 10 дней назад, сразу по прилету в Грецию.

"Это не поперечный шпагат. Зачем вы обманываете? Это демонстрация половых органов", – написала под свежим фото natasha_171973.

"Рогатка, как всегда, в режиме проветривания", – прокомментировала natallya_vladimirovna.

"Для фантазии места не осталось", – резюмировала snezhana6853.

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