"Это не шпагат. Это демонстрация половых органов". Волочкова впервые за долгое время показала шпагат

На этот раз 45-летняя артистка развела ноги во время прогулки на катере и выложила фото в Instagram.
"Морское путешествие. Шпагат Волочковой", – подписала снимок балерина.
Пользователи соцсети активно комментируют ее фото. Последний раз Волочкова показывала шпагат почти 10 дней назад, сразу по прилету в Грецию.
"Это не поперечный шпагат. Зачем вы обманываете? Это демонстрация половых органов", – написала под свежим фото natasha_171973.
"Рогатка, как всегда, в режиме проветривания", – прокомментировала natallya_vladimirovna.
"Для фантазии места не осталось", – резюмировала snezhana6853.
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Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.
После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.
В сети Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат. В последнее время снимки певицы вызывали осуждение у ее подписчиков.