"Я и пальма. Я справа", "Жуткое фото. Пальма красивее". Волочкова напугала пользователей свежим фото

Волочкова ежедневно выкладывает фото с отдыха, на которых позирует то возле бассейна, то возле пальмы Фото: volochkova_art / Instagram

"Я и пальма... А как вы? Как отдыхаете? Для меня всегда важно быть в форме. Даже на отдыхе в моем рационе салатные листья и вареные всмятку яйца. Но тут, в Греции, я этот салатик зеленый в тавернах еще размешиваю с тадзыки. Это йогурт с огурцами", – написала Волочкова.

Фото балерины набрало около 8 тыс. лайков и больше 500 комментариев.

"Я и пальма. Я справа", – прокомментировал фото подписчик с ником navigate11.

"Жуткое фото. Пальма красивее", – написала marinacigankova.

"Пальма и бревно", – считает stih2455.

"Боже, какие неженственные формы..." – поделилась впечатлениями evgeniia_fantik3936.

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