"Это п...здец", "Унылая попа". Волочкова засветила ягодицы в миниатюрном бикини

"Вид сзади. Кое-кто запечатлел", – подписал Волочкова снимок. На снимке она стоит спиной и одета в желтое бикини

"Мужская фигура", – прокомментировала djanioma_03_02.

"Очень унылая попа", – написала konetskaiamarina.

"Это п...здец, Анастасия", – добавила viktoriiafoiu.

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

В сети Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат. В последнее время снимки певицы вызывали осуждение у ее подписчиков.