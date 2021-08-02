"Полоскает шмоньку", "Как самка при течке". Волочкова в микробикини показала растяжку в воде

Балерина продемонстрировала растяжку.

"Доброе утро и хорошего всем кристально светлого и чистого дня, как эта греческая вода", – написала она.

"Как самка при течке", – прокомментировала подписчица tatianasidorova9551.

"Каракатица", – написал oleg__grek.

"Полоскает шмоньку", – отметил madegorov.

"Порно-порно, весело-задорно!" – написала ostrinmaria.

Контекст:

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет.

Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у нее есть дочь Ариадна (2005).