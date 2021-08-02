"Как будто понюхал кандиду клеверного кузнечика. Вечно под кайфом", "Спиваемся потихонечку", "Красивые". В сети обсуждают видео Собчак с Богомоловым

"Дети, тише! Кот на крыше! Мой Константин Богомолов и мой Питер", – написала она.
Собчак и Богомолов отметили праздник на крыше в Санкт-Петербурге.
"Константин Юрьевич, с днем рождения! У вас пикник на природе?" – обратилась к мужу телеведущая.
"Спасибо. Да, с любимой женщиной", – ответил он.
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"Обожаю Ксюшу, и Костя талантище. Но Костя уникальный – он как понюхал кандиду клеверного кузнечика. Вечно под кайфом", – заявил подписчик b_a_r_i_n_o_v_.
"Вечный бухарик он", – ответил znl07.
"Стареете. Становитесь чувствительной", – заявила mirabella7933.
"Спиваемся потихонечку", – отметил mozhnohleb.
"Красивые", – отметила nikolaeva.kseniya_.
День рождения Богомолова – 23 июля. Ему исполнилось 46 лет. Собчак сейчас 39.
Пара оформила отношения 13 сентября 2019 года.
У Собчак от брака с актером Максимом Виторганом есть сын Платон (2016). У Богомолова от брака с актрисой Дарьей Мороз есть дочь Анна (2010).