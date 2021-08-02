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02 августа, 2021
 
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"Как будто понюхал кандиду клеверного кузнечика. Вечно под кайфом", "Спиваемся потихонечку", "Красивые". В сети обсуждают видео Собчак с Богомоловым

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Собчак: Мой Константин Богомолов
Собчак: Мой Константин Богомолов
Фото: xenia_sobchak / Instagram

Российская телеведущая Ксения Собчак 1 августа на своей странице в Instagram показала, как они с мужем, режиссером Константином Богомоловым, праздновали его день рождения.

"Дети, тише! Кот на крыше! Мой Константин Богомолов и мой Питер", – написала она.

Собчак и Богомолов отметили праздник на крыше в Санкт-Петербурге.

"Константин Юрьевич, с днем рождения! У вас пикник на природе?" – обратилась к мужу телеведущая.

"Спасибо. Да, с любимой женщиной", – ответил он.

"Обожаю Ксюшу, и Костя талантище. Но Костя уникальный – он как понюхал кандиду клеверного кузнечика. Вечно под кайфом", – заявил подписчик b_a_r_i_n_o_v_.

"Вечный бухарик он", – ответил znl07.

"Стареете. Становитесь чувствительной", – заявила mirabella7933.

"Спиваемся потихонечку", – отметил mozhnohleb.

"Красивые", – отметила nikolaeva.kseniya_.

Контекст:

День рождения Богомолова – 23 июля. Ему исполнилось 46 лет. Собчак сейчас 39.

Пара оформила отношения 13 сентября 2019 года.

У Собчак от брака с актером Максимом Виторганом есть сын Платон (2016). У Богомолова от брака с актрисой Дарьей Мороз есть дочь Анна (2010).

Теги: Ксения Собчак, режиссер, телеведущая, Константин Богомолов
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