"Как будто понюхал кандиду клеверного кузнечика. Вечно под кайфом", "Спиваемся потихонечку", "Красивые". В сети обсуждают видео Собчак с Богомоловым

"Дети, тише! Кот на крыше! Мой Константин Богомолов и мой Питер", – написала она.

Собчак и Богомолов отметили праздник на крыше в Санкт-Петербурге.

"Константин Юрьевич, с днем рождения! У вас пикник на природе?" – обратилась к мужу телеведущая.

"Спасибо. Да, с любимой женщиной", – ответил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

"Обожаю Ксюшу, и Костя талантище. Но Костя уникальный – он как понюхал кандиду клеверного кузнечика. Вечно под кайфом", – заявил подписчик b_a_r_i_n_o_v_.

"Вечный бухарик он", – ответил znl07.

"Стареете. Становитесь чувствительной", – заявила mirabella7933.

"Спиваемся потихонечку", – отметил mozhnohleb.

"Красивые", – отметила nikolaeva.kseniya_.