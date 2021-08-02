"А умственное развитие обсуждать будем?" Волочкова возмутилась, что в сети обсуждают ее голую попу

"Ну, как мне передали, попу мою многие обсудили. Других-то проблем нет. Ну, давайте стройность моих ног обсудим. Я в форме? Решила отдых продлить и дом тут купить. Астраханские квартиры продающиеся меняю на виллу в Греции", – написала 45-летняя балерина, несколько дней отдыхающая на вилле друзей в Греции.

За несколько часов пост Волочковой набрал больше 10,5 тыс. лайков и свыше 500 комментариев.

"А вы не для этого выставляли, чтоб обсуждали?" – удивилась oksanka.litovchenko.89.

"Я думал, цель ее страницы – веселить людей, а тут еще обсуждать надо", – написал 2m_max.

"А умственное развитие обсуждать будем?" – поинтересовалась repnikova576.

"Вид спереди получше..." – заметил valeriyl1691.

View this post on Instagram A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Ранее Волочкова опубликовала в своем Instagram снимок, на котором сфотографирована со спины. "Вид сзади. Кое-кто запечатлел", – подписала артистка снимок.

View this post on Instagram A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art)