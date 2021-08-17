"Кровь из ушей", "Зачем? Вы ж петь не умеете". Волочкова показала, как готовится к презентации своего нового альбома

На видео 45-летняя артистка репетирует с двумя танцорами в спортивном зале один из номеров презентации, исполняя под фонограмму песню, в которой есть такие строки:
Белого цвета – душа,
Желтого цвета – признания,
Красного цвета – любовь,
Черного цвета – прощание.
"Уже сегодня состоится презентация моего музыкального альбома "Вселенная" и нового клипа. Я очень волнуюсь. Певица я еще та. На пуантах я, конечно, чувствую себя уверенней", – подписала видео 45-летняя балерина.
За час ролик Волочковой посмотрели почти 18 тыс. раз и оставили больше 100 комментариев.
"Раз сами в себе сомневаетесь, то зачем начинать петь? Тем более, у вас совершенно нет слуха", – прокомментировала zulia1651, а позже добавила: "Кровь из ушей".
"Зачем? Вы ж петь не умеете..." – удивилась margarita02101964.
"Тот случай, когда парни танцуют пластичнее и легче, чем прЫма", – написал spb_ak.
"Хореографа уволили, что ли?" – поинтересовалась sofiikinadavanika.
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Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.
После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.
Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у артистки есть дочь Ариадна (2005).
Альбом "Вселенная" станет вторым в дискографии балерины. Первый с названием "Расскажу" она выпустила в 2014-м.