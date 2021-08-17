"Кровь из ушей", "Зачем? Вы ж петь не умеете". Волочкова показала, как готовится к презентации своего нового альбома

На видео 45-летняя артистка репетирует с двумя танцорами в спортивном зале один из номеров презентации, исполняя под фонограмму песню, в которой есть такие строки:

Белого цвета – душа,

Желтого цвета – признания,

Красного цвета – любовь,

Черного цвета – прощание.

"Уже сегодня состоится презентация моего музыкального альбома "Вселенная" и нового клипа. Я очень волнуюсь. Певица я еще та. На пуантах я, конечно, чувствую себя уверенней", – подписала видео 45-летняя балерина.

За час ролик Волочковой посмотрели почти 18 тыс. раз и оставили больше 100 комментариев.

"Раз сами в себе сомневаетесь, то зачем начинать петь? Тем более, у вас совершенно нет слуха", – прокомментировала zulia1651, а позже добавила: "Кровь из ушей".

"Зачем? Вы ж петь не умеете..." – удивилась margarita02101964.

"Тот случай, когда парни танцуют пластичнее и легче, чем прЫма", – написал spb_ak.

"Хореографа уволили, что ли?" – поинтересовалась sofiikinadavanika.

View this post on Instagram A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art)